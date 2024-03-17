В одній з країн ЄС попередили про реальну загрозу війни

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес звернулася до своїх громадян через погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це йшлося під час в інтерв’ю очільниці Міноборони Іспанії газеті La Vanguardia, передає El Mundo.

"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії", – заявила Роблес.

Вона подякувала за можливість звернутися до іспанського суспільства із закликом про реальну загрозу війни.

"Іноді у мене складається враження, що ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує в даний момент. І не лише в Україні, але й в Газі та в Сахелі, де я дуже песимістично дивлюся на ситуацію", – сказала вона.

Щодо прохання про переозброєння Європейського Союзу з боку деяких його лідерів, Роблес стверджує, що "загроза є тотальною і абсолютною. Достатньо лише послухати останні заяви Путіна, в яких він говорить про можливість ядерної агресії.

"Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна" – зазначила Роблес.

Вона додала, що країни, які є сусідніми з РФ усвідомлюють загрозу.

"Можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення. Ми повинні повністю усвідомлювати, що наші демократичні цінності і мир в Європі знаходяться під загрозою", – сказала міністерка.

За словами Роблес, Іспанія продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні.

"Підтримка України означає не лише захист її територіальної цілісності, але й щось набагато важливіше, а саме мир і цінності, які характеризують демократичне співіснування в Європі і яким явно загрожує Путін", – сказала вона.

Тим часом російська ворожа армія продовжує терор півдня України. Вчергове 17 березня ворог вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М.

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