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В одній з країн ЄС попередили про реальну загрозу війни

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В одній з країн ЄС попередили про реальну загрозу війни

Балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії, заявили в країні Скриншот з відео

Маргарита Роблес звернулася до громадян своєї держави.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес звернулася до своїх громадян через погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це йшлося під час в інтерв’ю очільниці Міноборони Іспанії газеті La Vanguardia, передає El Mundo.

"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії", – заявила Роблес.

Вона подякувала за можливість звернутися до іспанського суспільства із закликом про реальну загрозу війни.

"Іноді у мене складається враження, що ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує в даний момент. І не лише в Україні, але й в Газі та в Сахелі, де я дуже песимістично дивлюся на ситуацію", – сказала вона.

Щодо прохання про переозброєння Європейського Союзу з боку деяких його лідерів, Роблес стверджує, що "загроза є тотальною і абсолютною. Достатньо лише послухати останні заяви Путіна, в яких він говорить про можливість ядерної агресії.

"Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна" – зазначила Роблес.

Вона додала, що країни, які є сусідніми з РФ усвідомлюють загрозу.

"Можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення. Ми повинні повністю усвідомлювати, що наші демократичні цінності і мир в Європі знаходяться під загрозою", – сказала міністерка.

За словами Роблес, Іспанія продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні.

"Підтримка України означає не лише захист її територіальної цілісності, але й щось набагато важливіше, а саме мир і цінності, які характеризують демократичне співіснування в Європі і яким явно загрожує Путін", – сказала вона.

Тим часом російська ворожа армія продовжує терор півдня України. Вчергове 17 березня ворог вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М.

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