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В Подмосковье мощный пожар: что горит (фото, видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3053
Время на прочтение
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В Подмосковье мощный пожар: что горит (фото, видео)

Пожар в Подмосковье 3 августа/Скриншот с видео

Около Москвы загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов.

В подмосковном Воскресенске в РФ загорелся цех по производству аккумуляторов. Местные сообщают о взрыве.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, под Москвой местные услышали якобы взрыв. После этого начался пожар. Он разгорелся аж до 400 кв. метров, поэтому на месте происшествия началась эвакуация.

Российское МЧС утверждает, что в Воскресенске загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов. Там обрушилась кровля. В помещении есть емкости с литием, говорят российские чрезвычайники, поэтому при тушении используют пену, а не воду.

Что стало причиной пожара в России не говорят. Информации о жертвах и разрушениях тоже пока нет.

Напомним, жителей российской Казани и Липецкой области напугало облако в виде ядерного гриба. Местные увидели над городом "ядерный гриб" и начали активно распространять в Сети, испуганно спрашивая, что произошло. Но впоследствии выяснилось, что это вид кучево-дождевого облака, по-научному — "гриб-ковадло".

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Дата публикации
Просмотры
3053
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