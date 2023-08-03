У Підмосков'ї потужна пожежа: що горить (фото, відео)

У підмосковному Воскресенську в РФ загорівся цех із виробництва акумуляторів. Місцеві повідомляють про вибух.

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Так, під Москвою місцеві почули нібито вибух. Після цього почалася пожежа. Вона розгорілася аж до до 400 кв. метрів, тож на місці події почалася евакуація.

Російське МНС стверджує, що у Воскресенську загорівся цех з виробництва кисневих акумуляторів. Там обвалилася покрівля. У приміщенні є ємності з літієм, кажуть російські надзвичайники, тому під час гасіння використовують піну, а не воду.

Що стало причиною пожежі у Росії не кажуть. Інформації про жертви і руйнування теж поки немає.

Нагадаємо, жителів російської Казані та Липецької області налякала хмара у вигляді ядерного гриба. Місцеві побачили над містом "ядерний гриб" та почали активно ширити у Мережі, налякано запитуючи, що сталося. Та згодом з'ясувалося, що це вид купчасто-дощової хмари, по-науковому - "гриб-ковадло".

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