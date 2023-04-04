В Польше забор "убил" 6-летнего мальчика: подробности трагедии

Ребенок из-за трагической случайности не смог позвать взрослых на помощь.
В Польше во время игры 6-летний мальчик случайно повис на заборе. Ребенок умер.
Об этом пишет onet.pl.
Трагедия произошла в населенном пункте Житно, Лодзькое воеводство. По данным следствия, мальчик играл во дворе и решил перелезть через забор. Он курткой зацепился за его элемент и повис. Ребенок не мог позвать на помощь, поскольку душился.
Только спустя время его нашли родители и вызвали медиков. Врачи вертолетом доставили мальчика в больницу, однако через несколько дней он скончался. Пока причины катастрофы расследуют следователи.
Напомним, в Польше расследуют резонансный случай: подросток и женщина похитили, изнасиловали и побрили 14-летнюю девушку. Их теперь судят.
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