В России две трети малых и средних компаний снизили расходы на персонал

В России две трети малых и средних компаний снизили расходы на персонал

Опрос проводился в марте. В нем приняло участие 500 представителей малого и среднего бизнеса. Респондентами являлись владельцы бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

В РФ 68% российских компаний малого и среднего бизнеса на фоне санкций против РФ и падения рубля сократили расходы на сотрудников, наиболее распространенное мероприятие – сокращение штата.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

"Самыми распространенными мерами стали: сокращение штата — о нем заявили 27% респондентов, отмена системы мотивации (соцпакет, премии, бонусы и т.д.) — 26%, снижение зарплаты работников — 25%.

В ходе опроса представители компаний также говорили о переводе сотрудников на удаленный режим работы (22%), об отправке в отпуск за свой счет (16%), о переводе работников на другие должности с изменением уровня зарплаты и обязанностей (12%)", – говорится в сообщении.

Напомним, ФСБ "слила" украинской разведке данные о причастных к преступлениям кадыровцев в Украине.

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