У Росії дві третини малих та середніх компаній зменшили витрати на персонал

У Росії дві третини малих та середніх компаній зменшили витрати на персонал

Опитування проводили у березні. У ньому взяли участь 500 представників малого та середнього бізнесу. Респондентами були власники бізнесу, перші особи компаній та індивідуальні підприємці.

У РФ 68% російських компаній малого і середього бізнесу на тлі санкцій проти РФ і падіння рубля скоротили витрати на співробітників, найпоширеніший захід - скорочення штату.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на результати опитування, проведеного Аналітичним центром НАФІ.

"Найпоширенішими заходами стали: скорочення штату - про нього заявили 27% респондентів, скасування системи мотивації (соцпакет, премії, бонуси тощо) - 26%, зниження зарплати працівників - 25%.

Під час опитування представники компаній також говорили про переведення співробітників на віддалений режим роботи (22%), про відправлення у відпустку за свій рахунок (16%), про переведення працівників на інші посади зі зміною рівня зарплати та обов'язків (12%)", - йдеться у повідомленні.

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