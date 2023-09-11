Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения.

В России собираются организовать званый обед, за которым пройдет встреча диктатора Путина и главы КНДР Ким Чен Ина.

Об этом заявил рупор Кремля Песков, пишут российские пропагандистские телеграммы-каналы.

Как отмечается, в РФ на днях приедет глава КНДР Ким Чен Ин. По этому поводу там планируют организовать званый обед, на котором будет присутствовать Ким Чен Ын и российский диктатор Путин.

Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения.

"Россия считает своим долгом налаживать хорошие и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями", — сказал Песков.

Напомним, что в России оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

Читайте также: