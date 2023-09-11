В Росії організують для Кім Чен Ина "званий обід"

Путін та Кім Чен Ин на переговорах обговорять двосторонні відносини.

В Росії збираються організувати званий обід, за яким пройде зустріч диктатора Путіна та глави КНДР Кім Чен Ина.

Про це заявив рупор Кремля Пєсков, пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

Як зазначається, до РФ днями приїде глава КНДР Кім Чен Ин. З приводу цього там планують організувати званий обід, на якому буде присутній Кім Чен Ин та російський диктатор Путін.

Зазначається, що Путін та Кім Чен Ин на переговорах обговорять двосторонні відносини.

“Росія вважає своїм обов'язком налагоджувати добрі та взаємовигідні відносини з КНДР, як і з іншими сусідами”, - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що у Росії окупант повернувся з війни і зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

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