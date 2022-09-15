В России оштрафовали депутатов, которые хотели отстранить Путина от обязанностей президента

В России пять депутатов, выступивших с предложением выдвинуть против Путина обвинения в госизмене, получили штраф.
Российских депутатов, предложивших привлечь фюрера Путина к ответственности за госизмену, привлекли к ответственности. Суд назначил им штраф.
Об этом пишет российское издание "Медуза".
Как стало известно, пять депутатов приняли решение обратиться в Госдуму с предложением привлечь Путина к ответственности за госизмену. Они тоже хотели добиться того, чтобы фюрера отстранили от должности.
Однако реакция со стороны проправительственной полиции РФ не заставила себя ждать и привлекла к ответственности самих депутатов.
"Суд в Петербурге оштрафовал депутатов муниципального совета округа "Смольнинское" за "дискредитацию" российской армии. Пять депутатов получили штрафы в размере от 44 до 47 тысяч рублей”, — пишет издание.
Напомним, что россияне перед бегством оставили без газа пять тысяч жителей Балаклеи.
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