ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
554
Время на прочтение
1 мин

В России упал очередной самолет: что известно

В России произошел очередной инцидент с падением самолета.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ан-2

Ан-2

В Ростовской области РФ упал самолет Ан-2. Пилот погиб.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Как сообщается, информацию подтвердили в Главном управлении МЧС РФ.

«Самолет Ан-2 упал в Ростовской области во время сельхозработ, пилот погиб», — говорится в сообщении.

Впоследствии сообщили вероятную причину авиатрошки.

«Причиной крушения самолета в Ростовской области стала ошибка пилотирования, сообщили оперативные службы», — добавили росСМИ.

Информация уточняется.

Напомним, в июле в России пропал самолет Ан-24, следовавший по маршруту «Хабаровск-Благовещенск-Тында». На борту находились 43 пассажира, из них пятеро детей.

Источники сообщили, что самолет готовился к посадке, но не смог приземлиться с первого раза. Он пошел на второй круг. Связь с воздушным судном исчезла и больше не восстановилась.

На поиски вылетел вертолет Ми-8, а также наземные службы.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
554
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie