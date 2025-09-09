- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
В России упал очередной самолет: что известно
В России произошел очередной инцидент с падением самолета.
В Ростовской области РФ упал самолет Ан-2. Пилот погиб.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
Как сообщается, информацию подтвердили в Главном управлении МЧС РФ.
«Самолет Ан-2 упал в Ростовской области во время сельхозработ, пилот погиб», — говорится в сообщении.
Впоследствии сообщили вероятную причину авиатрошки.
«Причиной крушения самолета в Ростовской области стала ошибка пилотирования, сообщили оперативные службы», — добавили росСМИ.
Информация уточняется.
Напомним, в июле в России пропал самолет Ан-24, следовавший по маршруту «Хабаровск-Благовещенск-Тында». На борту находились 43 пассажира, из них пятеро детей.
Источники сообщили, что самолет готовился к посадке, но не смог приземлиться с первого раза. Он пошел на второй круг. Связь с воздушным судном исчезла и больше не восстановилась.
На поиски вылетел вертолет Ми-8, а также наземные службы.