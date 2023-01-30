В Словении задержали двух российских шпионов

В Словении арестовали двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Служба разведки и безопасности Словении обнаружила в Любляне двух иностранных граждан, которые шпионили в пользу России, и задержала их. За шпионаж и предоставление ложных сведений двум подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом пишет Slovenia Posts.

Как говорится, иностранцев арестовали в арендованном офисе. Один из подозреваемых имеет документы на вымышленное имя и гражданство одной из американских стран.

Окружная государственная прокуратура в Любляне приступила к судебному производству по обращению словенской Службы разведки и безопасности.

Два российских агента, как считается, находились на службе российской военной разведки ГРУ и работали по сложной программе "спящих агентов". Большинство таких агентов имеют фальшивые документы и гражданство третьих стран, часто из стран Южной Америки, и большинство из них работают под прикрытием военной разведки ГРУ.

Напомним, в немецком аэропорту Мюнхена задержали российского агента, собиравшего разведывательные данные для России.

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