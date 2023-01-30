"У нас очень амбициозный план": Шмыгаль сообщил, когда Украина планирует вступить в ЕС

Украина планирует вступить в Европейский Союз через два года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico.

По словам главы правительства, уже в этом году могут состояться предварительные переговоры об вступлении Украины в Евросоюз.

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"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Так что мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, мы можем уже иметь этот предвступительный этап переговоров", – заявил премьер-министр.

Говоря о предстоящем саммите, Шмыгаль сказал, что Украина ожидает "существенного шага вперед". Речь идет о: соглашении о безвизе для промышленных товаров, приостановке действия пошлины на украинский экспорт еще на год, "активном прогрессе" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Напомним, Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, однако президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что до вступления Украины в ЕС могут пройти "десятилетие".

Поэтому французский лидер предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в ряды украинское государство. Таким образом, он хочет несколько оживить процесс вступления Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что у Украины будет будущее в ЕС и благодаря поддержке "друзей" эта дорога для Киева будет короче.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что на пути членства Украины в Европейском Союзе 2023 год и уже эти зимние месяцы будут очень важны.

Также министр иностранных дел заявлял, что Украина, преодолев российскую агрессию, станет членом НАТО на корне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами, когда государству отказывали во вступлении из-за запугивания Кремля.