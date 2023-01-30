"Маємо дуже амбітний план": Шмигаль повідомив, коли Україна планує вступити до ЄС

Україна планує вступити до Європейського Союзу за два роки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Politico.

За словами голови уряду, вже цього року можуть відбутися попередні переговори до вступу України до Євросоюзу.

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"У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів", – заявив прем'єр-міністр.

Говорячи про майбутній саміт, Шмигаль сказав, що Україна очікує "суттєвого кроку вперед". Йдеться про: угоду про безвіз для промислових товарів, призупинення дії мита на український експорт ще на рік, "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС.

Нагадаємо, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року, проте президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що до вступу України в ЄС можуть пройти "десятиліття".

Тож французький лідер запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до лав українську державу. Таким чином він хоче дещо пожвавити процес вступу України до ЄС.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявляв, що Україна буде мати майбутнє в ЄС і завдяки підтримці "друзів" ця дорога для Києва буде коротшою.

Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що на шляху членства України в Європейському Союзі 2023 рік і вже ці зимові місяці будуть дуже важливими.

Також міністр закордонних справ заявляв, що Україна здолавши російську агресію, стане членом НАТО на докорінно інших умовах, аніж це могло статися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля.