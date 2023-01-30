"Маємо дуже амбітний план": Шмигаль повідомив, коли Україна планує вступити до ЄС

Україна очікує "суттєвого кроку вперед" на майбутньому саміті.
Україна планує вступити до Європейського Союзу за два роки.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Politico.
За словами голови уряду, вже цього року можуть відбутися попередні переговори до вступу України до Євросоюзу.
"У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів", – заявив прем'єр-міністр.
Говорячи про майбутній саміт, Шмигаль сказав, що Україна очікує "суттєвого кроку вперед". Йдеться про: угоду про безвіз для промислових товарів, призупинення дії мита на український експорт ще на рік, "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС.
Нагадаємо, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року, проте президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що до вступу України в ЄС можуть пройти "десятиліття".
Тож французький лідер запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до лав українську державу. Таким чином він хоче дещо пожвавити процес вступу України до ЄС.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявляв, що Україна буде мати майбутнє в ЄС і завдяки підтримці "друзів" ця дорога для Києва буде коротшою.
Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що на шляху членства України в Європейському Союзі 2023 рік і вже ці зимові місяці будуть дуже важливими.
Також міністр закордонних справ заявляв, що Україна здолавши російську агресію, стане членом НАТО на докорінно інших умовах, аніж це могло статися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля.
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