У Словенії затримали двох російських шпигунів

У Словенії заарештували двох іноземців, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.
Служба розвідки і безпеки Словенії виявила в Любляні двох іноземних громадян, які шпигували на користь Росії, та затримала їх. За шпигунство і надання неправдивих відомостей двом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це пише Slovenia Posts.
Як зазначається, іноземців заарештували в орендованому офісі. Один з підозрюваних має документи на вигадане ім'я і громадянство однієї з південноамериканських країн.
Окружна державна прокуратура в Любляні розпочала досудове провадження за зверненням словенської Служби розвідки і безпеки.
Двоє російських агентів, як вважається, перебували на службі російської військової розвідки ГРУ і працювали за складною програмою "сплячих агентів". Більшість з таких агентів мають фальшиві документи і громадянство третіх країн, часто з країн Південної Америки, і більшість з них працюють під прикриттям військової розвідки ГРУ.
Нагадаємо, у німецькому аеропорту Мюнхена затримали російського агента, який збирав розвідувальні дані для Росії.
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