В случае вторжения России: в стране ЕС призвали удвоить оборонительные расходы

Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

В Эстонии заявили о необходимости удвоить расходы на оборону в течение следующих двух лет, чтобы накопить достаточно боеприпасов для ответного удара в случае вторжения России.

Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Герем, передает Reuters.

По словам Герема, ни угроза ядерного ответа, ни перспектива значительных потерь не остановят диктатора Владимира Путина, если он решит напасть на разрушенную Эстонию. Так что это нельзя допустить, так что Россию нужно будет быстро отбросить назад.

"Если мы действительно думаем, что она (РФ – ред.) может напасть через три года, то мы должны принимать решение уже сегодня", – сказал Герем.

Служба внешней разведки Эстонии уже заявляла, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующих 10 лет и стремится удвоить количество войск, находящихся вдоль границы со странами Балтии и Финляндией.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже комментировал так называемые красные линии. Речь шла о некоторых странах-союзницах Украины, которые до сих пор испытывают опасения относительно того, предоставлять ли то или иное вооружение. Поэтому Певкур назвал это политическим вопросом.

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