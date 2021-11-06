В США двух подростков обвиняют в убийстве учительницы испанского языка

В США двух подростков обвиняют в убийстве учительницы испанского языка

Тело учительницы обнаружили в парке под "брезентом, тачкой и железнодорожными шпалами".

В американском штате Айова два 16-летних подростка обвиняются в убийстве 66-летней учительницы испанского языка средней школы Ферфилда Ноэмы Грабер.

Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что останки женщины обнаружили в среду, 3 ноября, в ферфилдском парке Чаутокуа, где она часто прогуливалась. Ранее в тот же день Грабер объявили пропавшей без вести.

По данным издания, тело учительницы с травмой головы "было спрятано под брезентом, тачкой и железнодорожными шпалами".

В полиции рассказали, что получили наводку на "обмен сообщениями в социальных сетях и публикации", из которых оказалось, что старшеклассники Уиллард Ноубл Чейден Миллер и Джереми Эверетт Гудейл имели "конкретные подробности" убийства.

Следователи получили информацию о мотивах, планировании, применении средств для убийства Грабер и преднамеренной попытке скрыть преступление. В то же время, эти данные не разглашают.

Также известно, что правоохранители нашли окровавленную одежду, принадлежащую одному из подростков, а другой подозреваемый признался, что предоставил материалы, использованные в убийстве, и помог скрыть преступление.

Обоим тинейджерам предъявили обвинения в убийстве первой ступени и заговоре с целью убийства. В настоящее время они находятся под арестом с залогом в миллион долларов. Подростки предстанут перед судом 12 ноября.

Ноэма Грабер родилась в Мексике в портовом городе Веракрус. Позже женщина переехала в Мехико, а после рождения детей перебралась в Ферфилд, где жила семья ее мужа. В заявлении школьного округа Ферфилда указывается, что Грабер преподавала в средней школе девять лет.

В прокуратуре отмечают, что нет доказательств того, что преступление было совершено на расовой почве, но "расследование продолжается".

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