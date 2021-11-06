У США двох підлітків звинувачують у вбивстві вчительки іспанської мови

У США двох підлітків звинувачують у вбивстві вчительки іспанської мови

Тіло вчительки знайшли у парку під "брезентом, тачкою та залізничними шпалами".

В американському штаті Айова двох 16-річних підлітків звинувачують у вбивстві 66-річної вчительки іспанської мови середньої школи Ферфілда Ноеми Грабер.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що рештки жінки виявили в середу, 3 листопада, у ферфілдському парку Чаутокуа, де вона часто прогулювалася. Раніше того ж дня Грабер оголосили зниклою безвісти.

За даними видання, тіло вчительки із травмою голови "було заховано під брезентом, тачкою та залізничними шпалами".

У поліції розповіли, що отримали наведення на "обмін повідомленнями в соціальних мережах і публікації", з яких виявилося, що старшокласники Віллард Ноубл Чейден Міллер і Джеремі Еверетт Гудейл мали "конкретні подробиці" вбивства.

Слідчі отримали інформацію про мотиви, планування, застосування засобів для вбивства Грабер і навмисну спробу приховати злочин. Водночас ці дані не розголошують.

Також відомо, що правоохоронці знайшли закривавлений одяг, що належить одному з підлітків, а інший підозрюваний зізнався, що надав матеріали, використані у вбивстві, та допоміг приховати злочин.

Обом тінейджерам оголосили звинувачення у вбивстві першого ступеня і змові з метою вбивства. Зараз вони перебувають під арештом із заставою в мільйон доларів. Підлітки постануть перед судом 12 листопада.

Ноема Грабер народилася у Мексиці в портовому місті Веракрус. Пізніше жінка переїхала до Мехіко, а після народження дітей перебралася до Ферфілда, де мешкала родина її чоловіка. У заяві шкільного округу Ферфілда вказується, що Грабер викладала у середній школі дев'ять років.

У прокуратурі зауважують, що наразі немає доказів того, що злочин було скоєно на расовому ґрунті, але "розслідування триває".

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