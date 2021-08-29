В США горный лев напал на мальчика: мать самостоятельно отбивалась

Ребенок получил травмы после нападения хищника.

В Калифорнии мама спасла своего малолетнего сына, на которого напал 65-килограммовый горный лев во дворе их частного дома.

Об этом пишет New York Post.

Хищник пробрался на задний двор семьи, схватил 5-летнего мальчика и протянул более 40 метров.

"Настоящий герой этой истории — мать, которая спасла жизнь своему сыну. Она выбежала из дома и начала бить горного льва голыми руками, вырвав у него из пасти своего сына", — заявил пресс-секретарь Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии Патрик Фой.

Родители мальчика немедленно доставили его в больницу, где правоохранители узнали о нападении и направили на место происшествия офицера дикой природы. Офицер заметил, что лев притаился в кустах, и решил, что животное готовится к нападению, поэтому застрелил льва на месте.

Дальнейшие анализы ДНК подтвердили, что именно убитый лев напал на ребенка.

Напомним, в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица разорвала двух мужчин на глазах у их друга, который успел вскарабкаться на дерево и спастись.

Новости Украины: в зоопарк в Луцке привезли львят из Николаева

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку