В США мужчина поймал "монстра" с человеческими зубами

В США мужчина поймал "монстра" с человеческими зубами

В водах Северной Каролины американцу удалось поймать рыбу из редкого вида окунеобразных.

В Северной Каролине, США, Натан Мартин поймал рыбу с зубами, как у человека.

Об этом сообщает BBC News.

Мартин рыбачил у пирса Дженнетт. Ему на крючок попался кейпкодский карась, также известный как "овечья голова".

Кейпкодский карась — глубоководная морская рыба с острыми шипами. Обычно достигает от 25 до 50 сантиметров в длину. У нее большой рот и похожи на человеческие зубы, которые рыба использует, чтобы разгрызать устриц и ракообразных.

Напомним, в Киеве на Позняках рыбалка поймал необычную рыбу с "человеческими" зубами.

Кроме того, в водоемах Киева расплодились экзотические "пришельцы" — солнечные окуни из Северной Америки.

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