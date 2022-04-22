В США начинается суд над экс-президентом Гондураса: в чем его обвиняют

В США начинается суд над экс-президентом Гондураса: в чем его обвиняют

Бывший глава государства был задержан по подозрению в контрабанде сотен тысяч килограмм кокаина.

В пятницу, 22 апреля, бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, срок полномочий которого истек в январе 2022 года, впервые предстанет перед судом в США по обвинению в торговле наркотиками и хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в министерстве юстиции США.

По версии следствия, политик с 2004 по 2022 год участвовал в преступном заговоре для ввоза "сот тысяч килограммов кокаина" в США, получая при этом "миллионы долларов" за привлечение органов власти и силовых структур для помощи наркокартелям в Гондурасе, Мексике и других странах. .

Приобретенные незаконным путем средства экс-президент тратил на "личное обогащение, финансирование своих политических кампаний и подлог выборов".

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Хуан Орландо Эрнандес дважды занимал высшую государственную должность, его президентский срок истек в конце января текущего года.

В середине февраля экс-президент был задержан и взят под стражу в столице Гондураса Тегусигальпе. Спустя месяц суд разрешил выдать его США. Процедура его экстрадиции была проведена накануне, 21 апреля.

Эрнандес продолжает настаивать, что он не виноват. Если его вина будет доказана, экс-президенту может грозить от нескольких десятков лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В прошлом году в США приговорили к пожизненному заключению за наркоторговлю Хуана Антонио Эрнандеса – брата бывшего президента.

Напомним, ранее президент Израиля Исаак Герцог помиловал заключенного украинца, заявившего о желании улететь домой и защищать свою страну от российских захватчиков. Мужчину 2017 посадили почти на семь лет за контрабанду наркотиков.

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