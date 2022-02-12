В США ночью напал с ножом на спящих родственников: шестеро из них в больнице

Нападавшего задержала полиция.
В США в Филадельфии ночью мужчина с ножом напал на своих родственников, когда те спали. Шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает 6abc.com.
В штате Филадельфия в США произошла резня. 29-летний мужчина напал ночью с ножом на своих родственников. В 4 утра полиция получила сообщение о том, что на 3000 квартале Норт-Фронт-стрит в Кенсингтоне несколько человек получили ножевые ранения.
Когда копы прибыли на место, они обнаружили в общей сложности шесть жертв в возрасте от 26 до 57 лет. Раненые находились в трех спальнях на втором этаже дома.
За словами правоохранителях, на стенах, полу и дверях была кровь, а дверь в одну спальню была сбита из петель.
На втором этаже полиция обнаружила два окровавленных ножа с 7-дюймовыми лезвиями.
"Один из ножей, металлический, сломан, что свидетельствует о том, насколько жестоко эти люди были ранены", – сказал представитель полиции.
Потерпевшие смогли описать подозреваемого полицейским. Его нашли за три квартала.
"Этот человек тоже был в крови. Его лицо, одежда и в самом деле были порезы на внутренней стороне рук", — отметили в полиции.
Подозреваемый был взят под стражу и доставлен в больницу для лечения рук.
Полиция все еще выясняет мотив.
Напомним, что в городе Подольск Одесской области тяжелые ножевые ранения получил мужчина, который пришел к знакомым уладить семейный конфликт.
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