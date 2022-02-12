В США ночью напал с ножом на спящих родственников: шестеро из них в больнице

В США ночью напал с ножом на спящих родственников: шестеро из них в больнице

Нападавшего задержала полиция.

В США в Филадельфии ночью мужчина с ножом напал на своих родственников, когда те спали. Шесть человек получили ранения.

Также читайте Резня в супермаркете в Полтаве: мужчина с ножом смертельно ранил одного из покупателей

Об этом сообщает 6abc.com.

В штате Филадельфия в США произошла резня. 29-летний мужчина напал ночью с ножом на своих родственников. В 4 утра полиция получила сообщение о том, что на 3000 квартале Норт-Фронт-стрит в Кенсингтоне несколько человек получили ножевые ранения.

Когда копы прибыли на место, они обнаружили в общей сложности шесть жертв в возрасте от 26 до 57 лет. Раненые находились в трех спальнях на втором этаже дома.

За словами правоохранителях, на стенах, полу и дверях была кровь, а дверь в одну спальню была сбита из петель.

На втором этаже полиция обнаружила два окровавленных ножа с 7-дюймовыми лезвиями.

"Один из ножей, металлический, сломан, что свидетельствует о том, насколько жестоко эти люди были ранены", – сказал представитель полиции.

Потерпевшие смогли описать подозреваемого полицейским. Его нашли за три квартала.

"Этот человек тоже был в крови. Его лицо, одежда и в самом деле были порезы на внутренней стороне рук", — отметили в полиции.

Подозреваемый был взят под стражу и доставлен в больницу для лечения рук.

Полиция все еще выясняет мотив.

Напомним, что в городе Подольск Одесской области тяжелые ножевые ранения получил мужчина, который пришел к знакомым уладить семейный конфликт.

Читайте также: