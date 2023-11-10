В США новый бомбардировщик-невидимка B-21 Raider совершил первый полет: появилось видео

В первый полет самолет отправился из Палмдейла, штат Калифорния, где расположен 43-й завод ВВС США.
Новейший бомбардировщик B-21 Raider производства Northrop Grumman, имеющий форму "летающего крыла" и способный нести ядерное оружие, совершил первый полет с производственной базы американских ВВС.
Об этом сообщает Reuters.
"B-21, имеющий такую же форму "летающеого крыла", как и его предшественник B-2, может нести как обычное, так и ядерное оружие", — отмечается в сообщении.
В первый полет самолет отправился из Палмдейла, штат Калифорния, где расположен 43-й завод ВВС США.
По словам представительницы ВВС США Энн Штефанек, "B-21 Raider находится в стадии летных испытаний". Сейчас производится шесть тестовых самолетов.
По предварительной информации, новый бомбардировщик будет стоить около $750 миллионов.
Отмечается, что американские ВВС планируют закупить в будущем не менее 100 таких самолетов и приступить к замене парка бомбардировщиков B-1 и B-2.
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