В США новый бомбардировщик-невидимка B-21 Raider совершил первый полет: появилось видео

В первый полет самолет отправился из Палмдейла, штат Калифорния, где расположен 43-й завод ВВС США.

Новейший бомбардировщик B-21 Raider производства Northrop Grumman, имеющий форму "летающего крыла" и способный нести ядерное оружие, совершил первый полет с производственной базы американских ВВС.

Об этом сообщает Reuters.

"B-21, имеющий такую же форму "летающеого крыла", как и его предшественник B-2, может нести как обычное, так и ядерное оружие", — отмечается в сообщении.

В первый полет самолет отправился из Палмдейла, штат Калифорния, где расположен 43-й завод ВВС США.

По словам представительницы ВВС США Энн Штефанек, "B-21 Raider находится в стадии летных испытаний". Сейчас производится шесть тестовых самолетов.

По предварительной информации, новый бомбардировщик будет стоить около $750 миллионов.

Отмечается, что американские ВВС планируют закупить в будущем не менее 100 таких самолетов и приступить к замене парка бомбардировщиков B-1 и B-2.

Напомним, экс-командир ВВС США рассказал, как готовят пилотов F-16 и почему опыт украинцев – это проблема.

Читайте также: