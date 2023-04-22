В США рассекретили видео с НЛО на Ближнем Востоке

Проверки не выявили доказательств того, что НЛО и другие объекты имеют внеземное происхождение.

Пентагон показал недавно рассекреченное видео с НЛО, которое в 2022 году было зафиксировано над зоной боевых действий на Ближнем Востоке. Однако американцы не видят признаков того, что это может быть внеземным объектом.

Об этом пишет New York Post.

Так, на видеозаписи, которую снял американский военный беспилотник, можно увидеть быстрый полет неизвестного сферического объекта.

Директор Офиса по расследованию аномалий Пентагона (AARO) Шон Киркпатрик рассказал о нем во время слушаний в Сенате США 19 апреля.

Киркпатрик сообщил о том, что его Управление после исследования сотен случаев наблюдения за так называемыми НЛО не нашло убедительных доказательств того, что эти объекты как-то связаны с деятельностью инопланетян. Также сотрудники Управления анализа аномалий во всех средах не обнаружили признаков того, что эти объекты как-то нарушают известные законы физики.

"AARO пока не нашло достоверных доказательств внеземной активности, внеземных технологий или объектов, бросающих вызов известным законам физики", — сказал Киркпатрик.

По словам Киркпатрика, результаты расследования могут разочаровать тех, кто уверен, что неизвестные объекты, которые они видели, во время движения действительно нарушали законы физики, и у них есть доказательство этого.

Напомним, в Пентагоне заявили, что военные исследуют более 500 случаев появления НЛО. Но имеющихся данных также недостаточно, чтобы установить, чем являются большинство этих объектов. Хотя более 160 неизвестных летающих объектов признали воздушными шарами.

Американские военные заявили о том, что в архивах ВМС США большое количество видео с НЛО. Но показывать эти видео общественности пока рано, и для этого есть свои причины.

Американское космическое агентство NASA собрало группу из 16 экспертов, которая в течение девяти месяцев будет исследовать сообщения о неопознанных воздушных явлениях.

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