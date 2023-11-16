В Токио автомобиль протаранил ограждение посольства Израиля: подробности инцидента

В четверг, 16 ноября, автомобиль врезался в баррикаду, установленную у посольства Израиля в Токио, ранив сотрудника спецназа, который нес службу в условиях повышенных мер безопасности из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом, сообщила полиция.

Об этом пишет Kyodo.

Полиция арестовала 53-летнего Сеногу Секигучи, члена праворадикальной группировки, на месте происшествия за то, что он якобы препятствовал исполнению служебных обязанностей офицера, сбив его мини-автомобилем около 10:50 утра на улице, находящегося примерно в 60 метрах на северный. запад от посольства.

По словам полиции, Секигучи признал обвинения и сказал, что ему жалко офицера. Сотрудник, которому около 20 лет, получил ранение, в частности, сломанный палец.

Инцидент произошел на фоне усиленных мер безопасности, поскольку разные группы устраивают демонстрации у посольства в знак протеста против нападений Израиля на сектор Газа.

Напомним, израильские военные усилили наземное вторжение в Газу в рамках попытки искоренить палестинскую боевую группировку ХАМАС после того, как 7 октября она совершила смертоносную трансграничную атаку, в результате которой сотни гражданских лиц были взяты в заложники.

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