У Токіо автомобіль протаранив огорожу посольства Ізраїлю: подробиці інциденту

У четвер, 16 листопада, автомобіль врізався в барикаду, встановлену біля посольства Ізраїлю в Токіо, поранивши співробітника спецназу, який ніс службу в умовах підвищених заходів безпеки через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, повідомила поліція.

Про це пише Kyodo.

Поліція заарештувала 53-річного Сінобу Секігучі, члена праворадикального угрупування, на місці події за те, що він нібито перешкоджав виконанню службових обов'язків офіцера, збивши його міні-автомобілем близько 10:50 ранку на вулиці, що знаходиться приблизно в 60 метрах на північний захід від посольства.

За словами поліції, Секігучі визнав звинувачення і сказав, що йому шкода офіцера. Співробітник, якому близько 20 років, отримав поранення, зокрема, зламаний палець.

Інцидент стався на тлі посилених заходів безпеки, оскільки різні групи влаштовують демонстрації біля посольства на знак протесту проти нападів Ізраїлю на сектор Газа.

Нагадаємо, ізраїльські військові посилили наземне вторгнення в Газу в рамках спроби викорінити палестинське бойове угрупування ХАМАС після того, як 7 жовтня воно здійснило смертоносну транскордонну атаку, в результаті якої сотні цивільних осіб були взяті в заручники.

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