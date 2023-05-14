В Турции состоится второй тур выборов президента: Эрдоган набирает менее 50%

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу в своем сообщении в Twitter призвал наблюдателей и представителей избирательных органов этой ночью оставаться на избирательных участках.

В воскресенье, 14 мая, на выборах президента Турции, по результатам подсчета более 92% голосов, публикуемых турецкими СМИ, ни один из кандидатов не набирает необходимое большинство для победы в первом туре.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-подсчета, опубликованные TRT Haber.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по состоянию на 23:10 набирает 49,94% голосов избирателей. Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу получает поддержку 44,3% избирателей.

Избирательные участки закрылись в 17:00 после девятичасового голосования. Первые цифры, опубликованные турецкими СМИ, показывали значительное преимущество действующего президента Турции, управляющего страной как премьер-министр или президент от 2003 года.

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу в своем сообщении в Twitter призвал наблюдателей и представителей избирательных органов этой ночью оставаться на избирательных участках и предупредил, что оппозиция будет следить за подсчетом.

"Эта фантастика, которая начиналась с 60 процентов, сейчас упала ниже 50 процентов. Наблюдатели за выборами и официальные лица не должны покидать свои места вообще. Мы не будем спать этой ночью, я и мои люди. Мы предупреждаем вас, YSK [избирательная служба Турции ], вы должны обнародовать данные из провинций", –написал Кемаль Киличдароглу.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, победитель будет определен во втором туре, который состоится через две недели – 28 мая.

Напомним, сегодня, 14 мая, в Турции прошли парламентские и президентские выборы.

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