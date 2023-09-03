В Турции ярко упал метеорит (видео)

Момент падения был виден в нескольких провинциях.

В Турции на юго-востоке страны рухнул метеорит.

Об этом сообщает издание NTV.

В сообщении указывается, что падение небесного тела можно было увидеть из Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окрестных провинций.

Сообщается, что метеорит упал около 20:15 в субботу, 2 сентября. В момент падения зеленое сияние осветило ночные улицы городов.

"В момент падения метеорит разлетелся на части, и небо засияло зеленым светом", – пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина за невероятную сумму продал камень, который 30 лет подпирал дверь сарая.

Кроме того, мы ранее информировали, что ученые проанализировали "метеорит-бумеранг", который с Земли улетел в космос и вернулся назад.

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