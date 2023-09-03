У Туреччині яскраво впав метеорит (відео)

Момент падіння було видно у декількох провінціях.
У Туреччині на південному сході країни впав метеорит.
Про це повідомляє видання NTV.
У повідомленні вказується, що падіння небесного тіла можна було побачити з Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.
Повідомляється, що метеорит впав приблизно о 20:15 у суботу, 2 вересня. У момент падіння зелене сяйво освітило нічні вулиці міст.
“У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло зеленим світлом”, – пише видання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік за неймовірну суму продав камінь, який 30 років підпирав двері сараю.
Крім того, ми раніше інформували, що вчені проаналізували "метеорит-бумеранг", який з Землі полетів до космосу та повернувся назад.
Читайте також: