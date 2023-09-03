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У Туреччині яскраво впав метеорит (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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У Туреччині яскраво впав метеорит (відео)

Падіння метеорита у Туреччині / Фото: ntv.com.tr

Момент падіння було видно у декількох провінціях.

У Туреччині на південному сході країни впав метеорит.

Про це повідомляє видання NTV.

У повідомленні вказується, що падіння небесного тіла можна було побачити з Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.

Повідомляється, що метеорит впав приблизно о 20:15 у суботу, 2 вересня. У момент падіння зелене сяйво освітило нічні вулиці міст.

“У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло зеленим світлом”, – пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік за неймовірну суму продав камінь, який 30 років підпирав двері сараю.

Крім того, ми раніше інформували, що вчені проаналізували "метеорит-бумеранг", який з Землі полетів до космосу та повернувся назад.

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Дата публікації
Перегляди
75
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