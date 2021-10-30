В Йемене повстанцы устроили минометный обстрел и убили троих детей

Еще трое детей находятся в критическом состоянии, одному из них ампутировали ноги.

В Йемене в субботу, 30 октября, в результате минометного обстрела повстанцами района Аль-Камп в городе Таиз погибли трое детей, а еще трое получили тяжелые травмы.

Об этом со ссылкой на информагентство Saba сообщает AFP.

Отмечается, что атаку устроило поддерживаемое Ираном шиитско-ориентированное движение Хути. Трое пострадавших детей находятся в критическом состоянии, одному из них ампутировали ноги.

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Последние семь лет Йемен находится в состоянии войны. Город Таиз с 600 тыс. населения расположен на юго-западе страны и контролируется международно признанным правительством, поддерживаемым военной коалицией под руководством Саудовской Аравии.

В результате конфликта с повстанцами-хуситами погибли тысячи людей, а миллионы граждан страны вынужденно покинули свои дома. Недавно бои усилились вокруг единственного оставшегося у правительства северного оплота — города Мариб в богатой нефтью одноименной провинции.

Ранее сообщалось, что в Йемене в поддерживаемых Саудовской Аравией частных больницах в прифронтовом Таизе десяткам людей провели ампутацию конечностей, хотя их можно было спасти. Специалисты утверждают, что решение об ампутации должно приниматься несколькими врачами, но в указанных больницах ее делали по указанию медика из Украины.

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