У Ємені повстанці влаштували мінометний обстріл і вбили трьох дітей

У Ємені повстанці влаштували мінометний обстріл і вбили трьох дітей

Ще троє дітей перебувають у критичному стані, одному з них ампутували ноги.

У Ємені в суботу, 30 жовтня, внаслідок мінометного обстрілу повстанцями району Аль-Камп у місті Таїз загинули троє дітей, а ще троє отримали важкі травми.

Про це із посиланням на інформагентство Saba повідомляє AFP.

Зазначається, що атаку влаштував підтримуваний Іраном шиїтсько орієнтований рух Хуті. Троє постраждалих дітей перебувають у критичному стані, одному із них ампутували ноги.

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Останні сім років Ємен перебуває у стані війни. Місто Таїз із 600 тис. населення розташоване на південному заході країни і контролюється міжнародно визнаним урядом, який підтримується військовою коаліцією під керівництвом Саудівської Аравії.

Внаслідок конфлікту з повстанцями-хуситами загинули тисячі людей, а мільйони громадян країни вимушено залишили свої домівки. Нещодавно бої посилилися навколо єдиного північного оплоту, що залишився в уряду, - міста Маріб у багатій нафтою однойменній провінції.

Раніше повідомлялося, що у Ємені у підтримуваних Саудівською Аравією приватних лікарнях в прифронтовому Таїзі десяткам людей провели ампутацію кінцівок, хоча їх можна було врятувати. Фахівці стверджують, що рішення про ампутацію має ухвалюватися кількома лікарями, але у зазначених лікарнях її робили за вказівкою медика з України.

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