Вакцинированных российским "Спутником V" не пустят в США — The Washington Post

Вакцинированных российским "Спутником V" не пустят в США — The Washington Post

Отмечается, что Россия потеряет возможность использовать эту вакцину как дипломатический инструмент.

В США планируют запретить въезд для иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что новые правила коснутся не только россиян. Ведь во всем мире, согласно данным Глобального инновационного центра здравоохранения при Университете Дюка, было приобретено около 448 миллионов доз "Спутник V", в основном — странами с низким уровнем дохода.

"Россия потеряет возможность использовать эту вакцину как дипломатический инструмент", — говорит профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигг.

Согласно новым требованиям, которые окончательно утвердят позднее, желающие посетить Соединенные Штаты иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), либо Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Сейчас это вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. Ни FDA, ни ВОЗ пока не одобрили российский "Спутник V".

Также ограничения могут коснуться и вакцинированных препаратом Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.

Напомним, что делегации России в ПАСЕ запретили свободно передвигаться Страсбургом из-за прививки вакциной "Спутник V".

Также россияне подняли шум из-за новых инструкций в штаб-квартире ООН, которые требуют, чтобы каждый член делегации был вакцинирован. А российский "Спутник V" там также не признают.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. В РФ зафиксированы случаи заражения COVID-19 после вакцинации.

зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. В РФ зафиксированы случаи заражения COVID-19 после вакцинации. В январе 2021 года в России заявили о выпуске еще одной вакцины от коронавируса. Препарат называется "ЭпиВакКорона". В феврале в РФ зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Эта российская вакцина, как и предыдущие два, не получила одобрение ВОЗ.

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