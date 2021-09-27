Вакцинованих російським "Супутником V" не пустять до США — The Washington Post

Вакцинованих російським "Супутником V" не пустять до США — The Washington Post

Відзначається, що Росія втратить можливість використовувати цю вакцину як дипломатичний інструмент.

У США планують заборонити в'їзд для іноземців, щеплених від COVID-19 російською вакциною "Супутник V".

Про це пише The Washington Post.

Видання відзначає, що нові правила торкнуться не тільки росіян. Адже в усьому світі, згідно з даними Глобального інноваційного центру охорони здоров'я при Університеті Дюка, було придбано близько 448 мільйонів доз "Супутник V", переважно — країнами з низьким рівнем доходу.

"Росія втратить можливість використовувати цю вакцину як дипломатичний інструмент", — говорить професор Університету Співдружності Вірджинії Джудіт Твіггі.

Згідно з новими вимогами, які остаточно затвердять пізніше, охочі відвідати Сполучені Штати іноземці повинні бути вакциновані препаратами, схваленими або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), або Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Зараз це вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm і Sinovac. Ні FDA, ні ВООЗ поки не схвалили російський "Супутник V".

Також обмеження можуть торкнутися і вакцинованих препаратом Covaxin виробництва індійської компанії Bharat Biotech.

Нагадаємо, що делегації Росії в ПАРЄ заборонили вільно пересуватися Страсбургом через щеплення вакциною "Супутник V".

Також росіяни підняли шум через нові інструкції у штаб-квартирі ООН, які вимагають, щоб кожен член делегації була вакцинований. А російський "Супутник V" там також не визнають.

Вакцина "Супутник V" зареєстрована в Росії 11 серпня 2020 року. У РФ зафіксовані випадки зараження COVID-19 після вакцинації.

зареєстрована в Росії 11 серпня 2020 року. У РФ зафіксовані випадки зараження COVID-19 після вакцинації. У січні 2021 року в Росії заявили про випуск ще однієї вакцини від коронавірусу. Препарат називається "ЕпіВакКорона". У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавируса "КовіВак". Ця російська вакцина, як і попередні дві, не отримала схвалення ВООЗ.

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