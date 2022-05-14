Военные корабли Китая нарушили пространство Японии

Четыре патрульных корабля Китая уже несколько часов находятся в зоне, которую Япония считает своими территориальными водами. Они не реагируют на предупредительные сигналы.

Военные корабли Китая вошли в прибрежную зону островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море, контролируемые Японией.

Об этом сообщает MNK.

Отмечается, что четыре патрульных корабля уже несколько часов находятся в зоне, которую Япония считает своими территориальными водами.

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Японская береговая охрана направила несколько предупреждений с требованиями покинуть зону, однако никаких других действий пока не предпринимает.

Напомним, что эти острова – предмет территориального спора между Японией, Китайской Республикой (Тайванем) и Китайской Народной Республикой. Де-факто острова контролирует Япония, а две другие страны претендуют на них.

Напомним, что в 2012 году Япония и Китай начали морской бой за эти острова.

В Японии впервые за 19 лет Курильские острова назвали "незаконно оккупированной территорией"

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