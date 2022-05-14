Військові кораблі Китаю порушили простір Японії

Чотири патрульні кораблі Китаю уже кілька годин перебувають в зоні, яку Японія вважає своїми територіальними водами. Вони не реагують на попереджувальні сигнали.
Військові кораблі Китаю увійшли до прибережної зони островів Сенкаку у Східно-Китайському морі, які контролюються Японією.
Про це повідомляє MNK.
Зазначається, що чотири патрульні кораблі уже кілька годин перебувають в зоні, яку Японія вважає своїми територіальними водами.
Японська берегова охорона направила кілька попереджень із вимогами покинути зону, однак будь-яких інших дій поки що не робить.
Нагадаємо, що ці острови — предмет територіальної суперечки між Японією, Китайською Республікою (Тайванем) і Китайською Народною Республікою. Де-факто острови контролює Японія, а дві інші країни претендують на них.
Нагадаємо, що в 2012 році Японія і Китай почали морський бій за ці острови.
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