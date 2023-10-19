Скандальная встреча Орбана и Путина: обеспокоены ли в НАТО

В США считают, что в последние дни события в венгерско-российских отношениях ускорились.
Во вторник, 17 октября, венгерский премьер Виктор Орбан и российский президент-диктатор Владимир Путин встретились в Пекине. Члены НАТО отреагировали и заявили, что обеспокоены углублением отношений Венгрии с Россией.
Об этом сообщил посол США в Венгрии Дэвид Прессман, передает "Радио Свободная Европа".
Отмечается, что в последние дни события в венгерско-российских отношениях ускорились. В прошлую пятницу министр иностранных дел Петер Сийярто провел переговоры в Москве, а во вторник Виктор Орбан лично встретился с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
На этом фоне в четверг, 19 октября, утром состоялась встреча послов стран-членов НАТО и посла Швеции, аккредитованного в Будапеште.
"Если у нас есть законные беспокойства по безопасности, мы ожидаем, что к ним отнесутся серьезно. Беспокоит то, что Венгрия решила таким образом связаться с Путиным. Также вызывает беспокойство о том, как премьер-министр Путин описывает свою войну в Украине", – сказал Прессман.
Посол Соединенных Штатов в Будапеште подчеркнул, что консультации с союзниками США по НАТО считаются важными.
"Мы все обеспокоены тем, что премьер-министр Венгрии встретился с президентом Путиным, в то время как Россия воюет с Украиной как с агрессором", — отметил он.
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Орбан и Путин встретились в Пекине и говорили о "мире" в Украине.
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