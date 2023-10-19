Скандальна зустріч Орбана та Путіна: чи стурбовані у НАТО

У США вважають, що останніми днями події в угорсько-російських відносинах прискорилися.

У вівторок, 17 жовтня, угорський прем'єр Віктор Орбан та російський президент-диктатор Володимир Путін провели зустріч у Пекіні. Члени-країни НАТО відреагували та заявили, що стурбовані поглибленням відносин Угорщини з Росією.

Про це повідомив посол США в Угорщині Девід Прессман, передає "Радіо Вільна Європа".

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Зазначається, що останніми днями події в угорсько-російських відносинах прискорилися. Минулої п’ятниці міністр закордонних справ Петер Сіярто провів переговори в Москві, а у вівторок Віктор Орбан особисто зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні.

На тлі цього у четвер, 19 жовтня, вранці відбулася зустріч послів країн-членів НАТО та посла Швеції, акредитованого в Будапешті.

"Якщо у нас є законні занепокоєння щодо безпеки, ми очікуємо, що до них поставляться серйозно. Турбує те, що Угорщина вирішила таким чином зв’язатися з Путіним. Також викликає занепокоєння те, як прем’єр-міністр Путін описує свою війну в Україні", - сказав Прессман.

Посол Сполучених Штатів у Будапешті наголосив, що консультації із союзниками США по НАТО вважаються важливими.

"Ми всі стурбовані тим, що прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з президентом Путіним, тоді як Росія воює з Україною як з агресором", - зазначив він.

Раніше повідомляли, що прем'єр Угорщини Орбан та Путін зустрілися у Пекіні та говорили про "мир" в Україні.

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