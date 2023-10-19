Скандальна зустріч Орбана та Путіна: чи стурбовані у НАТО

У США вважають, що останніми днями події в угорсько-російських відносинах прискорилися.
У вівторок, 17 жовтня, угорський прем'єр Віктор Орбан та російський президент-диктатор Володимир Путін провели зустріч у Пекіні. Члени-країни НАТО відреагували та заявили, що стурбовані поглибленням відносин Угорщини з Росією.
Про це повідомив посол США в Угорщині Девід Прессман, передає "Радіо Вільна Європа".
Зазначається, що останніми днями події в угорсько-російських відносинах прискорилися. Минулої п’ятниці міністр закордонних справ Петер Сіярто провів переговори в Москві, а у вівторок Віктор Орбан особисто зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні.
На тлі цього у четвер, 19 жовтня, вранці відбулася зустріч послів країн-членів НАТО та посла Швеції, акредитованого в Будапешті.
"Якщо у нас є законні занепокоєння щодо безпеки, ми очікуємо, що до них поставляться серйозно. Турбує те, що Угорщина вирішила таким чином зв’язатися з Путіним. Також викликає занепокоєння те, як прем’єр-міністр Путін описує свою війну в Україні", - сказав Прессман.
Посол Сполучених Штатів у Будапешті наголосив, що консультації із союзниками США по НАТО вважаються важливими.
"Ми всі стурбовані тим, що прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з президентом Путіним, тоді як Росія воює з Україною як з агресором", - зазначив він.
Раніше повідомляли, що прем'єр Угорщини Орбан та Путін зустрілися у Пекіні та говорили про "мир" в Україні.
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