"Кустарне виробництво виведено на промислові масштаби": експерт про нову загрозу від РФ

Коваленко зауважив, що росіяни збільшують використання керованих авіабомб і цього місяця можуть встановити "рекорд" за кількістю випущених КАБів

Російські окупанти збільшують використання керованих авіабомб (КАБів).

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його інформацією, від початку жовтня російською тактичною авіацією було застосовано понад 700 КАБ, переважно доопрацьовані за допомогою УМПК бомби ФАБ-500 (УМПК – це комплект крил для некерованих бомб серії ФАБ. Дослівно – уніфікований модуль планування та корекції).

Максимальна кількість застосованих бомб протягом доби – 80 КАБ.

Експерт не виключає що у жовтні росіяни встановлять абсолютний рекорд із застосування противником КАБів – понад 1 000.

"На жаль, кустарне виробництво УМПК виведено на “промислові” масштаби. Кустарщина, у тандемі із запасами авіаційних бомб, що дісталися у спадок від СРСР, дозволяє окупнатам не зменшувати, а нарощувати застосування КАБ.

Це вкотре порушує питання, чи комплексної нейтралізації російської тактичної авіації, у повітрі і землі", – підсумував Коваленко.

Що таке КАБ

КАБ-500 — сімейство радянських і російських корегованих авіаційних бомб калібром 500 кілограм.

Вона оснащена аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності потрапляння в ціль.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною та об'ємнодетонуючою для ураження піхоти та техніки, у тому числі в укриттях, ударною хвилею.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що для скидання керованих авіаційних бомб російські літаки не входять в зону ураження української ППО.

Нагадаємо, що 19 жовтня росіяни випустили по Бериславу на Херсонщині 10 керованих авіабомб. Ще дві КАБ поцілили по селу Веселе Новокаховської громади. Також унаслідок нічного удару КАБами по Бериславщині загинув чоловік.

Крім того повідомлялося, що росіяни масово скидають КАБ-500 на Авдіївку.

Читайте також: