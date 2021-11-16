Второй случай в истории: женщина полностью избавилась от ВИЧ без медикаментов

Второй случай в истории: женщина полностью избавилась от ВИЧ без медикаментов

Восемь лет женщина страдала от ВИЧ-инфекции и не принимала никаких лекарств.

30-летняя жительница аргентинского города Эсперанса вылечилась от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) естественным путем без лекарств или трансплантации костного мозга. Болезнь диагностировали у нее восемь лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

Все эти годы женщина страдала от ВИЧ-инфекции и не принимала никаких лекарств, кроме полугода, когда была беременна. Она опасались того, что болезнь может передаться младенцу.

Но теперь врачи диагностировали, что женщина полностью избавилась от вируса. По словам медиков, это второй случай в истории, когда иммунная система человека самостоятельно победила ВИЧ. В прошлом году в США 67-летняя жительница Сан-Франциско Лорин Вилленберг вылечилась от вируса иммунодефицита без терапии.

Исследователи говорят, что это открытие поможет создать потенциальное лечение для 38 миллионов людей, живущих с инфекцией.

В мире есть еще два человека, излечившиеся от ВИЧ. Это Тимоти Рэй Браун, также известный как "берлинский пациент", и "лондонский пациент" Адам Кастильехо.

Рэй Браун прошел процедуру пересадки костного мозга в 2007 году. У донора была редкое генетическое изменение, вызывавшее иммунитет к ВИЧ. Браун умер в 2020 году.

У Адама Кастильехо диагностировали острый миелобластный лейкоз. Ему пересадили стволовые клетки спинного мозга от донора с редкой мутацией одного из генов, которая защищала от ВИЧ.

Медики отмечают, что в отличие от этих двоих пациентов, ни Лорин Вилленберг, ни жительница Эсперанса, чье имя не называют, не подвергались хирургическому вмешательству.

Напомним, что Moderna разработала вакцину против ВИЧ.

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