Взрыв в ТРЦ в Ереване: количество погибших и раненых выросло

По состоянию на утро 16 августа пропавшими без вести числятся 18 человек.

Число жертв в результате мощного взрыва в торговом центре "Сурмала" в Ереване возросло до 16.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, пишет DW.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружено 16 тел, из них шесть – опознаны, десять идентифицировать пока не удалось", — говорится в сообщении.

В медучреждения Еревана обратился 61 пострадавший, 13 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны.

По состоянию на утро 16 августа пропавшими без вести числится 18 человек. По словам пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна, среди них одна гражданка России, кроме нее, в списке есть еще один иностранец, гражданин Ирана. Остальные пропавшие являются гражданами Армении.

Напомним, в Ереване прогремел взрыв в торговом центре.

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