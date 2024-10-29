Япония предоставит несколько миллиардов долларов в поддержку Украины

Япония предоставит Украине более 3 миллиардов долларов в рамках финансовой помощи G7.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в Telegram.

Эти средства являются частью пакета на сумму 50 миллиардов долларов, финансируемого за счет замороженных российских активов.

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Ранее об участии в этой инициативе сообщили ЕС, США и Великобритания.

"Спасибо Правительству Японии за солидарность. Призываем всех наших партнеров направить замороженные российские активы в пользу Украины. Мы должны заставить агрессора платить", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что Украина также получит новый пакет помощи на 500 миллионов евро от Норвегии. Часть этих средств пойдет на прямую военную помощь.