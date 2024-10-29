Японія спрямує декілька мільярдів доларів на підтримку України

Японія надасть Україні понад 3 мільярди доларів у рамках фінансової допомоги G7.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в Telegram.

Зазначається, що ці кошти є частиною пакета на суму 50 мільярдів доларів, що фінансується коштом заморожених російських активів.

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Раніше про участь у цій ініціативі повідомили ЄС, США та Велика Британія.

"Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити", – підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Україна також отримає новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро від Норвегії. Частина цих коштів піде на безпосередню військову допомогу.