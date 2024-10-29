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Японія спрямує декілька мільярдів доларів на підтримку України

Японія спрямує декілька мільярдів доларів на підтримку України

Прапор Японії та України

Пакет підтримки фінансується коштом заморожених російських активів.

Японія надасть Україні понад 3 мільярди доларів у рамках фінансової допомоги G7. 

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в Telegram.

Зазначається, що ці кошти є частиною пакета на суму 50 мільярдів доларів, що фінансується коштом заморожених російських активів.

Раніше про участь у цій ініціативі повідомили ЄС, США та Велика Британія.

"Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити", – підкреслив прем'єр-міністр. 

Нагадаємо, що Україна також отримає новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро від Норвегії. Частина цих коштів піде на безпосередню військову допомогу. 

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