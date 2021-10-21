Заразнее чем "Дельта": новый вариант коронавируса AY.4.2 уже выявили в соседней России

Заразнее чем "Дельта": новый вариант коронавируса AY.4.2 уже выявили в соседней России

Впервые AY.4.2 зафиксировали на территории Великобритании в июле этого года.

В России выявили первые заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2. Это новая мутация "Дельты", которая, по данным ученых, является на 10-15% заразнее.

Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишут российские СМИ.

Так, ведомство отчиталось о единичных случаях AY.4.2 в России. В то же время там отметили, что вскоре этот вариант, вероятно, начнет расползаться по стране, вытесняя доминирующий штамм "Дельта".

"Если учесть, что у него есть мутации именно в S-белка, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью течения заболевания", — заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Стоит отметить, что ранее первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2 был обнаружен в Израиле.

Напомним, более заразный штамм коронавируса обнаружили ранее британские ученые. По данным специалистов из Кембриджа и генетиков из Лондона, мутация, которая получила название AY.4.2, заразнее за "Дельту" на 10-15%. Если эти выводы будут подтверждены, то этот штамм станет самым заразным от начала пандемии.

Предотвратить широкому распространению коронавируса и обезопасить от тяжелого течения болезни и смерти может только вакцинация.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: в Великобритании следят за новым штаммом, который может оказаться заразнее "Дельты"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку