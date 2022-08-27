Затопление крейсера "Москва": Минобороны РФ признало гибель пятого моряка

Минобороны России официально признало гибель пятого моряка на затопленном в апреле крейсере "Москва". Речь идет о старшем мичмане Дмитрие Черемыскине.
Заметим, что сначала Россия говорила о только одном погибшем в результате затопления корабля.
Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".
Так, российское Минобороны подтвердило россиянке Надежды Мерзляковой смерть ее мужа Черемискина, который с апреля считался пропавшим без вести.
"11 августа на руки отдали свидетельство о смерти", – сказала вдова моряка.
Известно, что Черемискин командовал электромеханической боевой частью "Москвы".
Мужчина является пятым подтвержденным погибшим из крейсера. Ранее сообщалось о гибели матроса-срочника Ивана Франтина, а также моряков Леонида Савина, Ивана Вахрушева и Егора Шкребца. Некоторые из них считались пропавшими без вести.
Напомним, на затонувшем крейсере "Москва" погиб сын российского контрадмирала, командующего дивизией Черноморского флота РФ Олега Криворога – Валерий Криворог.
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