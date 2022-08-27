"Наследник Кличко" одержал десятую победу в профессиональной карьере

Украинский боксер Виктор Вихрист (10-0, 7 КО) победил американского сверхтяжеловеса Кевина Джонсона (35-21-1, 19 КО).

Встреча, состоявшаяся в немецком Гамбурге, продолжалась все 8 раундов. Судьи единогласно отдали победу украинцу.

Сначала украинец должен был боксировать с босницей Аднаном Редзовичем (22-6, 10 КО) 13 августа, однако соперник заболел и поединок отменили.

Для Вихриста победа над Джонсоном стала 10-й на профессиональном ринге (7 — нокаутом) в 10 поединках.

До боя с Джонсоном украинец победил грузина Яго Киладзе техническим нокаутом во втором раунде. Рефери остановил бой после третьего нокдауна грузина.

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