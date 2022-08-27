"Спадкоємець Кличків" здобув десяту перемогу в професійній кар’єрі

Український боксер Віктор Вихрист (10-0, 7 КО) переміг американського надважковаговика Кевіна Джонсона (35-21-1, 19 КО).

Зустріч, яка відбулася у німецькому Гамбурзі, тривала всі 8 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу українцю.

Спочатку українець мав боксувати з боснійцем Аднаном Редзовичем (22-6, 10 КО) 13 серпня, однак суперник захворів і поєдинок скасували.

Для Вихриста перемога над Джонсоном стала 10-ю на професійному рингу (7 - нокаутом) у 10 поєдинках.

До бою з Джонсоном українець переміг грузина Яго Кіладзе технічним нокаутом у другому раунді. Рефері зупинив бій після третього нокдауну грузина.

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