"Зубы дракона" появились в Беларуси: поставили недалеко от границы Украины

Белорусские СМИ сообщают, что 6 компаний РБ производят "зубы дракона" и поставят в РФ.

В 20 км от украинской границы в Беларуси выставили линию противотанковых укреплений — "зубы дракона".

Об этом сообщает белорусский мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

По информации ТГ-канала, недалеко от Гомеля, у трассы М8 в направлении границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений. Кроме того, совсем рядом с "зубами" идут строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений.

Как добавляет Мотолькоhelp, в Беларуси "зубы дракона" производят минимум 6 компаний, поставляющих их в РФ.

С чем связана установка на территории Беларуси противотанковых укреплений – неизвестно.

Как сообщалось ранее, на аэродром "Мачулищи", недалеко от Минска, перебазированы десять истребителей ВС РФ.

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