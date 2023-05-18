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"Зубы дракона" появились в Беларуси: поставили недалеко от границы Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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"Зубы дракона" появились в Беларуси: поставили недалеко от границы Украины

В Беларуси появились противотанковые укрепления — "зубы дракона" / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Белорусские СМИ сообщают, что 6 компаний РБ производят "зубы дракона" и поставят в РФ.

В 20 км от украинской границы в Беларуси выставили линию противотанковых укреплений — "зубы дракона".

Об этом сообщает белорусский мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

По информации ТГ-канала, недалеко от Гомеля, у трассы М8 в направлении границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений. Кроме того, совсем рядом с "зубами" идут строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений.

Как добавляет Мотолькоhelp, в Беларуси "зубы дракона" производят минимум 6 компаний, поставляющих их в РФ.

С чем связана установка на территории Беларуси противотанковых укреплений – неизвестно.

Как сообщалось ранее, на аэродром "Мачулищи", недалеко от Минска, перебазированы десять истребителей ВС РФ.

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Дата публикации
Просмотры
546
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