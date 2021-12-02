ЕС обновил "зеленый список" стран: есть ли в нем Украина

В списке безопасных стран для путешествий в ЕС находятся 17 государств.
Совет Европейского союза 2 декабря обновил список безопасных стран с учетом эпидситуации с коронавирусом, чьи граждане могут свободно путешествовать в ЕС. В этом списке Украины нет.
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
На этой неделе в "красный список" добавились Иордания и Намибия. Таким образом, в "зеленом" списке осталось 17 стран.
Согласно принятому решению, от 2 декабря 2021 г. страны-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для граждан таких третьих стран:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Индонезия
- Кувейт
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Южная Корея
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения
Список безопасных стран пересматривается каждые две недели и, в зависимости от эпидситуации, обновляется. Во время просмотра списка Совет ЕС ориентируется на количество новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек и темпы вакцинации.
Заметим, что государство-член не должно принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до того, как это будет принято согласованно.
Напомним, ранее Европейская комиссия рекомендовала снять ограничения на въезд вакцинированным туристам из третьих стран от 1 марта. Евросоюз откажется от разделения на "зеленые" и "красные" страны.
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