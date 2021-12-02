ЕС обновил "зеленый список" стран: есть ли в нем Украина

ЕС обновил "зеленый список" стран: есть ли в нем Украина

В списке безопасных стран для путешествий в ЕС находятся 17 государств.

Совет Европейского союза 2 декабря обновил список безопасных стран с учетом эпидситуации с коронавирусом, чьи граждане могут свободно путешествовать в ЕС. В этом списке Украины нет.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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На этой неделе в "красный список" добавились Иордания и Намибия. Таким образом, в "зеленом" списке осталось 17 стран.

Согласно принятому решению, от 2 декабря 2021 г. страны-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для граждан таких третьих стран:

Аргентина Австралия Бахрейн Канада Чили Колумбия Индонезия Кувейт Новая Зеландия Перу Катар Руанда Саудовская Аравия Южная Корея Объединенные Арабские Эмираты Уругвай Китай, при условии подтверждения

Список безопасных стран пересматривается каждые две недели и, в зависимости от эпидситуации, обновляется. Во время просмотра списка Совет ЕС ориентируется на количество новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек и темпы вакцинации.

Заметим, что государство-член не должно принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до того, как это будет принято согласованно.

Напомним, ранее Европейская комиссия рекомендовала снять ограничения на въезд вакцинированным туристам из третьих стран от 1 марта. Евросоюз откажется от разделения на "зеленые" и "красные" страны.

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