13-летний школьник первым в мире прошел "Тетрис" — видео

Раньше это удалось только искусственному интеллекту.

Американский школьник стал первым человеком в истории, прошедшим последний уровень культовой видеоигры "Тетрис", спустя 40 лет после ее изобретения.

Об этом пишет New York Times.

13-летний Уиллис Гибсон из штата Оклахома сообщил на своем YouTube-канале, что в тот момент, когда он дошел до 157 уровня игры, произошла ошибка, и она зависла.

"Кажется, я сейчас потеряю сознание, я не чувствую своих пальцев", — выкрикнул мальчик, падая на стул.

Уиллису понадобилось всего 38 минут, чтобы достичь 157 уровня. Он набрал 999999 очков.

До этого игру, популярную на Nintendo Entertainment System и Game Boy, до "экрана смерти" одолевали лишь боты, оснащенные искусственным интеллектом. Люди же доходили только до 29 уровня.

Винс Клементе, президент Чемпионата мира по классическому тетрису, сказал: "Это то, чего никогда не делал ни один человек. На самом деле еще несколько лет назад все считали, что это невозможно". Игра была запущена в 1989 году.

Свою победу Уиллис, тренировавшийся около 20 часов в неделю, посвятил покойному отцу Адаму, умершему в прошлом месяце.

Напомним, полиция впервые расследует виртуальное изнасилование девушки в метавселенной. Ее персонаж подвергся онлайн-атаке со стороны нескольких взрослых мужчин в виртуальной "комнате".

Читайте также: