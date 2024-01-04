13-річний школяр першим у світі пройшов "Тетріс" – відео

Раніше це вдалося лише штучному інтелекту.

Американський школяр став першою людиною в історії, яка пройшла останній рівень культової відеогри "Тетріс", через 40 років після її винайдення.

Про це пише New York Times.

13-річний Вілліс Гібсон зі штату Оклахома повідомив на своєму YouTube-каналі, що в той момент, коли він дійшов до 157-го рівня гри, сталася помилка, і вона зависла.

"Здається, я зараз знепритомнію, я не відчуваю своїх пальців", - вигукнув хлопчик, падаючи на стілець.

Віллісу знадобилося лише 38 хвилин, щоб досягти 157 рівня. Він набрав 999 999 очок.

До цього гру, популярну на Nintendo Entertainment System та Game Boy, до "екрану смерті" долали лише боти, оснащені штучним інтелектом. Люди ж доходили лише до 29 рівня.

Вінс Клементе, президент Чемпіонату світу з класичного тетрісу, сказав: "Це те, чого ніколи не робила жодна людина. Насправді, ще декілька років тому всі вважали, що це неможливо". Гра була запущена 1989 року.

Свою перемогу Вілліс, який тренувався близько 20 годин на тиждень, присвятив покійному батькові Адаму, який помер минулого місяця.

Нагадаємо, поліція вперше розслідує віртуальне зґвалтування дівчини у метавсесвіті. Її персонаж зазнав онлайн-нападу з боку декількох дорослих чоловіків у віртуальній "кімнаті".

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