Более 900 человек сыграли в "Монополию" в честь девочки, умершей от рака мозга

918 человек сыграли в «Монополию» и установили рекорд / © Guinness World Records

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30 марта в Сиднее, Австралия, более 900 человек объединились, чтобы сыграть в любимую игру маленькой Аллегры Василиу, ушедшей из жизни в 6 лет в результате рака мозга. Мероприятие не только установило новый рекорд, но и собрало средства на борьбу с болезнью.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

В 2017 году жизнь семьи Василиу разделилась на «до» и «после» — именно тогда их дочь Алегра скончалась. Веселая, добрая и чрезвычайно увлеченная игрой в «Монополию», она оставила глубокий след в сердцах всех, кто ее знал.

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Родители девочки Сью-Эллан и Марино решили увековечить память дочери тем, что она любила больше всего. Так родилась идея провести массовую игру в «Монополию», чтобы собрать средства на благотворительность и привлечь внимание к детскому раку мозга.

918 человек сыграли в «Монополию» и установили рекорд / © Guinness World Records

Уникальное мероприятие организовал фонд Little Legs Foundation. Участие в игре приняли 918 человек, которые сформировали команды за более чем 150 столами, чтобы одновременно сыграть в «Монополию». Но это была не обычная версия игры — ее специально разработали в рамках инициативы «Армия Алегры», где изображение девочки украшало коробку, а часть средств от продажи шла на исследование детских опухолей мозга.

918 человек сыграли в «Монополию» и установили рекорд / © Guinness World Records

Этот день стал не только рекордным — удалось превзойти предыдущий мировой рекорд в 733 игрока — но и чрезвычайно эмоциональным.

«Когда я вышла на сцену, чтобы сказать несколько слов, меня переполняла благодарность. Я видела, как семьи, никогда не знавшие Алегру, собрались вместе с теми, кто ее искренне любил», — рассказала мама девочки, Сью-Эллан. — «Это был момент, когда память о ней объединила сотни людей. И я гордилась тем, что стояла там, как ее мама».

Родители Алегры / © Guinness World Records

Это была уже вторая попытка установить рекорд. В предыдущий раз в октябре в 2023 году семье не хватило всего 30 участников. Но они не сдались.

«Мы — семья устойчивости. Мы знаем, что добро не приходит легко. Но в этот раз у нас был огонь в глазах. Мы сделали это ради наших детей и ради Алегры», — добавила Сью-Эллан.

918 человек сыграли в «Монополию» и установили рекорд / © Guinness World Records

Во время мероприятия гостей развлекала живая музыка, их вдохновляли медики, занимающиеся лечением онкобольных детей, а атмосферу заряжал искренний дух единства. И кульминацией стал момент, когда представитель Книги рекордов Гиннеса Брайан Собел вручил фонду сертификат об установлении нового мирового рекорда.

Пока что семья не планирует новых масштабных игр, однако не исключает, что «реванш» еще впереди. Ибо, как говорит Сью-Эллан, «Алегра имеет свою армию, и вместе мы можем изменить мир к лучшему».

918 человек сыграли в «Монополию» и установили рекорд / © Guinness World Records

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